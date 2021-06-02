Понад 190 нардепів отримали від держави 3,3 млн грн допомоги, - ОПОРА. ІНФОГРАФІКА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні громадської мережі ОПОРА.
Так, найбільшу суму допомоги отримала депутатка від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Приходько. Її допомога з тимчасової непрацездатності за листопад 2020 року становила понад 168 тисяч гривень.
Трохи меншу суму допомоги отримала Анна Скороход ("За майбутнє") – понад 135 тисяч гривень (цей же вид допомоги за січень, червень та вересень 2020 року).
Лідерами за кількістю коштів на матеріальну допомогу також є Віктор Балога ("За майбутнє") – понад 125 тисяч гривень та Любов Шпак ("Слуга народу") – 122 тисячі гривень.
Понад 83 тисячі допомоги з тимчасової непрацездатності за жовтень та грудень 2020 року отримував також екснародний депутат Зіновій Андрійович, понад 81 тисячу – Анжеліка Лабунська (ВО "Батьківщина"), понад 69 тисяч – Микола Кучер (група "Довіра") та понад 60 тисяч Олег Макаров ("Голос").