Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ

П’ять приватних підприємств висловили готовність співпрацювати з Міністерством оборони України щодо розробки легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Арміяinform.

"Їх залишилось п’ятеро… Йдеться про приватні підприємства, які підтвердили свою готовність співпрацювати з Міністерством оборони України. А саме: продовжити виконання дослідно-конструкторської роботи "Розробка легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб Збройних Сил України"", - пише видання.

Так, за результатами розгляду та опрацювання тактико-технічного завдання висловили готовність продовжити роботу і приступити до виконання згаданої ДКР на умовах, оголошених Міноборони, такі підприємства: ТОВ "ВІДІЮНІКОМЕРС"; ТОВ "ПРОТЕКТІНЖИЮРИНГ; ТОВ "Українська бронетехніка"; ТОВ "Конструкторсько-виробниче підприємство "СИНЕРГІЯ" та ВАТ "УКРАВТОБУСПРОМ". Натомість Міжнародний аналітичний центр права "НГО МАЦП", об’єктивно оцінивши свої можливості, відмовився від подальшої участі в цьому проєкті.

Нагадується також, що 21 травня цього року Міноборони України провело нараду з потенційними виконавцями замовлення на створення легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб українського війська. Під час цього заходу шість профільних приватних підприємств-учасників отримали тактико-технічні завдання на виконання згаданої дослідно-конструкторської роботи. Упродовж п’яти діб вони мали оцінити власні спроможності на здатність втілити в металі технічні вимоги замовника в термін до 1 вересня поточного року та поінформувати оборонне відомство про готовність виконати цю роботу.

Відтепер Міноборони України очікує дослідний зразок для проведення державних випробувань.

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