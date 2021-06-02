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Рада затвердила в першому читанні законопроєкт про податкову систему "Дія.City"

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Рада затвердила в першому читанні законопроєкт про податкову систему "Дія.City"
Верховна Рада зайнялася питанням стимулювання розвитку цифрової економіки.

Народні депутати в середу на засіданні проголосували за основу законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 281 народний депутат.

Для компаній-резидентів "Дія.City" буде діяти таке податкове навантаження:

  • податок на дохід фізичних осіб 5%;
  • єдиний соціальний внесок буде рахуватися від мінімальної заробітної плати;
  • законопроєкт дає компаніям-резидентам можливість вибирати, який корпоративний податок платити: податок на прибуток (18%) або податок на виведений капітал за ставкою 9%;
  • військовий збір становитиме 1,5%.

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Згідно з проєктом, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачуватиметься в розмірі:

  • мінімального страхового внеску - для працівників резидентів "Дія.City";
  • 22 відсотки від визначеного з урахуванням положень гіг-контракту розміру бази нарахування єдиного внеску, проте не більше максимальної і не нижче мінімальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом для гіг-спеціалістів резидента "Дія.City".
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