Рада затвердила в першому читанні законопроєкт про податкову систему "Дія.City"
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Верховна Рада зайнялася питанням стимулювання розвитку цифрової економіки.
Народні депутати в середу на засіданні проголосували за основу законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 281 народний депутат.
Для компаній-резидентів "Дія.City" буде діяти таке податкове навантаження:
- податок на дохід фізичних осіб 5%;
- єдиний соціальний внесок буде рахуватися від мінімальної заробітної плати;
- законопроєкт дає компаніям-резидентам можливість вибирати, який корпоративний податок платити: податок на прибуток (18%) або податок на виведений капітал за ставкою 9%;
- військовий збір становитиме 1,5%.
Згідно з проєктом, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачуватиметься в розмірі:
- мінімального страхового внеску - для працівників резидентів "Дія.City";
- 22 відсотки від визначеного з урахуванням положень гіг-контракту розміру бази нарахування єдиного внеску, проте не більше максимальної і не нижче мінімальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом для гіг-спеціалістів резидента "Дія.City".