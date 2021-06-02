Рада затвердила в першому читанні законопроєкт про податкову систему "Дія.City"

Верховна Рада зайнялася питанням стимулювання розвитку цифрової економіки.

Народні депутати в середу на засіданні проголосували за основу законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 281 народний депутат.

Для компаній-резидентів "Дія.City" буде діяти таке податкове навантаження:

податок на дохід фізичних осіб 5%;

єдиний соціальний внесок буде рахуватися від мінімальної заробітної плати;

законопроєкт дає компаніям-резидентам можливість вибирати, який корпоративний податок платити: податок на прибуток (18%) або податок на виведений капітал за ставкою 9%;

військовий збір становитиме 1,5%.

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Згідно з проєктом, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачуватиметься в розмірі: