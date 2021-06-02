Якщо хоча б один білоруський літак опиниться в окупованому Криму - Україна введе санкції, - Джапарова

Украіна буде діяти миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, і якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, - санкції будуть неминучі з усіма наслідками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила в коментарі Укрінформу перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Зокрема, як зазначила Джапарова, "ми зафіксували для себе висловлювання пана Лукашенка щодо звернення до Росії та Путіна із можливим відкриттям авіарейсів до окупованого Криму".

За її словами, це провокаційні заяви і, напевно, є емоційною реакцією Лукашенка на відповідь України щодо примусового приземлення літака Ryanair в аеропорту Мінська, а також щодо подальшого наступу білоруської влади на опозицію і свободу слова, зокрема, арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, блокування незалежних ЗМІ тощо.

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"Ми діятимемо миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, проти будь-яких намагань нав’язати контакти з так званими "ЛНР" чи "ДНР". І якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучі з усіма негативними наслідками", - наголосила Джапарова.

Вона підкреслила, що вся повнота відповідальності за санкції та обмеження державами світу, у тому числі Україною, повітряного сполучення з Білоруссю і за незручності, які відчувають через це громадяни Білорусі, лежить на Лукашенку.

Влада Білорусі перетнула чергову червону лінію стосовно не лише своїх громадян, а й громадян інших країн та міжнародного права, зокрема, правил, що регулюють безпеку цивільної авіації, констатувала перший заступник міністра закордонних справ України і додала, що такі дії не можуть залишатися без відповіді.

Джапарова також наголосила, що рішення обмежити повітряне сполучення з Білоруссю - не політичне, а безпекове, "адже дії білоруської влади є непередбачуваними, і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі".

За її словами, Україна повністю солідарна у своїх діях з позицією ЄС, США та всього демократичного світу щодо реакції на небезпечні дії Лукашенка.

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"І на останок. Цю "канітель і провокації", як висловився Лукашенко, затіяла не Україна, а сама білоруська влада, очевидно, за сценарієм Кремля. Чим в міцніші обійми Путіна потрапляє Лукашенко, тим менше шансів у Білорусі залишатися справді незалежною і суверенною державою. Від необдуманих і провокаційних дій Лукашенка уже страждають звичайні білоруси, які є нам дуже близькі. Ми з великою повагою до них ставимося і солідаризуємося з їхніми зусиллями відстояти власні права і свободи. Є міжнародне право, згідно з яким Крим і Донбас - це Україна. Росія брутально порушила міжнародне право, окупувавши Автономну Республіку Крим, і розв’язавши агресію на сході України, за що нестиме відповідальність. Якщо Лукашенко хоче розділити цю відповідальність з Путіним на одній лаві підсудних в Гаазі, і ще більше посилити власну міжнародну ізоляцію, це, звичайно, його особистий вибір, але, переконана, не вибір дружнього Україні білоруського народу", - підсумувала Джапарова.