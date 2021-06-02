"Укрзалізниця" продовжила маршрути поїздів з Чернівців та Івано-Франківська до Чернігова

"Укрзалізниця" продовжує до Чернігова маршрути поїздів з Івано-Франківська та Чернівців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" в Telegram.

Так, продовжено маршрути поїздів № 43/44 Івано-Франківськ - Київ та № 118/117 Чернівці - Київ.

Зазначається, що квитки вже в продажу.

Як повідомляє РБК-Україна, квитки є на 1 липня. Вартість стартує від 290 гривень (плацкарт).

Поїзд виїжджає о 19:46 із Чернівців та прибуває в Чернігів о 12:06. Після Києва робить зупинку тільки в Ніжині. Однак шлях у дорозі з Києва до Чернігова становить 3,5 години - поїзд виїжджає зі столиці о 8:34.

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Квитки на поїзд 43 з Івано-Франківська в Чернігів також є в продажі з 1 липня. Вартість квитків від 215 гривень за плацкарт.

Поїзд відправляється о 21:55 з Івано-Франківська, о 9:33 - з Києва, о 12:43 прибуває в Чернігів.