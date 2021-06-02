Замість того щоб допомагати Україні, Німеччина утихомирює Росію, - Die Welt

Щотижня на сході України гинуть українські солдати. Водночас Німеччина відмовляється допомогти молодій демократії, яка прагне в Європу. "Моральний компас" федерального уряду Німеччини у зовнішній політиці більше не працює.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Die Welt.

"Позиція Німеччини виникає із суміші неправильно зрозумілого пацифізму і стрімкого умиротворення щодо Росії. І це показує, що моральний компас зовнішньої політики федерального уряду, і перш за все соціально-демократичної партії Німеччини з її прославленими лавами видатних апологетів Росії, довгий час не працював належним чином", - зазначає видання.

Зокрема, в матеріалі критикують позицію міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, який є представником Соціально-демократичної партії.

"Коли справа доходить до благородних слів, значною мірою непотрібних переговорних органів, таких як Нормандський формат, або несуттєвих заяв для преси міністра закордонних справ, Німеччина підтримує Україну", - підкреслили журналісти.

"Замість того, щоб допомагати Україні, ми утихомирюємо Москву", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкритикував Німеччину за те, що вона з 2014 року відмовляється надавати військову допомогу Україні.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що ситуацію на Донбасі необхідно вирішувати політичним шляхом: "Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: поставки зброї не допоможуть".