Будівництво "Північного потоку-2" є неприйнятним. Завершення проєкту матиме серйозні наслідки для України та Європи, - сенатор США Шахін

Завершення будівництва магістрального трубопроводу з Росії до Німеччини "Північний потік-2" матиме серйозні наслідки для України і країн Європи.

Про це заявила член сенатського Комітету із закордонних відносин Сенату Джин Шахін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для нас неприйнятним є будівництво проєкту "Північний потік-2"... Ми вважаємо, що завершення його будівництва матиме серйозні наслідки для України і наслідки для європейського континенту", - заявила Шахін на брифінгу для журналістів після зустрічі групи американських сенаторів із президентом України.

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