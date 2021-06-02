Новини

Будівництво "Північного потоку-2" є неприйнятним. Завершення проєкту матиме серйозні наслідки для України та Європи, - сенатор США Шахін

1 99622
Будівництво "Північного потоку-2" є неприйнятним. Завершення проєкту матиме серйозні наслідки для України та Європи, - сенатор США Шахін
Завершення будівництва магістрального трубопроводу з Росії до Німеччини "Північний потік-2" матиме серйозні наслідки для України і країн Європи.

Про це заявила член сенатського Комітету із закордонних відносин Сенату Джин Шахін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для нас неприйнятним є будівництво проєкту "Північний потік-2"... Ми вважаємо, що завершення його будівництва матиме серйозні наслідки для України і наслідки для європейського континенту", - заявила Шахін на брифінгу для журналістів після зустрічі групи американських сенаторів із президентом України.

Читайте: У Конгресі США підготували законопроєкт про санкції проти "Північного потоку-2"

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин - Цензор.НЕТ 1760.
  • Підлога Маккартні
    А я щитаю, что: Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин - Цензор.НЕТ 1773
    Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин - Цензор.НЕТ 4180
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини