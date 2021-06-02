Сенатор США Мерфі за підсумками зустрічі із Зеленським: Надання Україні ПДЧ буде наступним логічним кроком щодо членства в НАТО

Надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО буде наступним логічним кроком щодо приєднання України до Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив сенатор Кріс Мерфі (Демократична партія, штат Коннектикут).

"Ми дуже відчуваємо, що для України важливо бути в тісному зв'язку із Заходом. На мою думку, частиною цього зближення України є просування процесу надання ПДЧ у НАТО для України. Ми сьогодні обговорювали питання процесу ПДЧ, який буде наступним логічним кроком щодо членства в НАТО", - сказав Мерфі на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у середу.

Він наголосив, що Україна вже здійснила кілька реформ, необхідних для того, щоб стати членом НАТО, а також здійснюватиме додаткові реформи.

"Серед здійснених реформ - громадський контроль над Збройними силами та модернізація війська. Я сподіваюся, що ми зможемо зробити наступний крок щодо ПДЧ для України, щоб ми могли прийняти Україну до спільноти вільних країн, яким цікаво, що відбувається на східному кордоні України, тому це в інтересах не тільки України, але всіх демократій", - зазначив Мерфі.

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Зі свого боку сенатор Роб Портман (Республіканська партія, штат Огайо) зазначив, що НАТО - це альянс безпеки, але також альянс, який базується на спільних цінностях.

"Тривалі політичні реформи України посилять її зусилля щодо приєднання до НАТО і, (хоча ми не говоримо за ЄС) також до ЄС", - додав Портман.