Зеленський зустрівся із сенаторами США і запропонував віртуальний тур до лінії зіткнення на Донбасі

В Україну прибула делегація американських сенаторів у складі Джин Шахін, Роберта Портмана і Крістофера Мерфі. Вони вже провели зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".

"Ми отримали чітку картину тих викликів і проблем, з якими стикається ваша армія і люди на фронті. Це дасть нам додаткові аргументи, коли ми приїдемо в США, про необхідність продовжувати надавати допомогу Україні", – сказали американські гості.

Також американські політики розмовляли із Зеленським про зміцнення відносин України і США.

"Щоб надавати Україні більше допомоги, щоб вона була боєздатна для свого захисту. Нам Зеленський запропонував віртуальну подорож до лінії зіткнення, де командири з різних ділянок (фронту) доповідатимуть про ситуацію. Ми також обговорювали іншу допомогу, яку могли б надати – і в економічному плані, і в плані реформ, і як протистояти російській дезінформації", – резюмували сенатори.

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