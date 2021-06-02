У Раді зареєстровано 2 проєкти постанови щодо ситуації в Білорусі, до кінця тижня депутати можуть розглянути це питання, - Мережко

Верховна Рада може до кінця поточного пленарного тижня розглянути проєкт постанови щодо ситуації в Білорусі.

Про це повідомив голова комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми приймемо проєкт постанови сьогодні (2 червня. - Ред.) на засіданні комітету, то завтра або післязавтра можемо внести його в зал (пленарних засідань Ради для розгляду. - Ред.)", - сказав Мережко.

Він уточнив, що членам комітету запропонують розглянути обидва зареєстровані в Раді проєкти постанов з приводу ситуації в Білорусі. Так, співавторами першого з них (№5560) виступили близько 30 народних депутатів з фракцій "Європейська Солідарність", "Голос", "Слуга народу" і групи "За майбутнє".

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Другий документ (№5597) про заяву парламенту щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську був зареєстрований в Раді 2 червня, його ініціаторами виступили троє представників монобільшості - Олександр Мережко, Святослав Юраш та Марина Бардіна.

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Як пояснив Мережко, другий варіант документа був напрацьований у зв'язку з необхідністю "знайти такі формулювання, які були б юридично коректними, ефективно висловлювали офіційну позицію, і дозволили б заручитися максимальною підтримкою депутатів".

"Крім того, треба враховувати також позицію Євросоюзу, оскільки ми прагнемо вступити в ЄС", - додав він.

Разом з тим на питання, чому в проєкті постанови №5597 немає заклику ввести санкції проти діячів режиму Лукашенка, Мережко відповів, що "застосування санкцій - це, перш за все, компетенція Ради національної безпеки і оборони України (РНБО)".

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Комітет Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва є головним при підготовці проєкту постанови з приводу ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська. За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.