Унаслідок нещасного випадку помер майор 95-ї ОДШБр Сергій Тугарін

В результаті нещасного випадку помер майор Тугарін Сергій Валерійович.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"З глибоким сумом повідомляє ...

Внаслідок нещасного випадку помер майор Тугарін Сергій Валерійович.

Справжній офіцер, учасник бойових дій на сході України, надійний друг та фахівець своєї справи.

Командування та весь особовий склад бригади висловлює щирі співчуття родині і близьким померлого та розділяє біль важкої втрати", - розповіли в бригаді.

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