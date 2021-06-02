Під час шкільної екскурсії на Львівщині загинув шестикласник
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Учень 6-го класу однієї зі шкіл Львова загинув під час екскурсії до водоспаду в селі Кам'янка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"Щирі співчуття рідним хлопчика, який загинув сьогодні на Сколівщині. Під час екскурсії до с. Кам’янка учень 6 класу львівської школи підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, внаслідок чого зазнав травми, несумісної із життям", - йдеться в повідомленні.