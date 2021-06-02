"Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року. ДОКУМЕНТ

Група депутатів з фракції "Слуга народу" внесла до Верховної ради законопроєкт щодо підвищення пенсійного віку для українців. Пропонується підвищити пенсійний вік до 2035 року на 1 рік.

Проєкт закону зареєстрований під №5566, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Проєктом закону пропонується з 1 січня 2023 року збільшення пенсійного віку на один місяць на рік. Зазначене збільшення підніме пенсійний вік в Україні до 2035 року на один рік і становитиме 61 рік.

Водночас законопроєктом запропоноване зменшення пенсійного віку на 6 місяців при народжені дитини та її догляду до шести річного віку. Зменшення пенсійного віку для жінок застосовується за кожну дитину, при цьому пенсійний вік для жінок не може бути зниженим більше ніж на три роки.

"Необхідність прийняття зазначеного законопроєкту обґрунтоване як нормами міжнародного права у тому числі і аналітикою законодавства країн членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Азії так і сприянню економічного, соціального та адміністративного розвитку суспільних відносин у сфері пенсійного забезпечення", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

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За даними авторів документу, зараз є багато країн, у яких встановлений законодавством вік для виходу на пенсію становить щонайменше 65 років, у багатьох країнах пенсійний вік поступово збільшують до 67 років.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні в 2019 році становила 72,01 років. Для чоловіків вона становить 66,92 років, для жінок - 76,98 років.

Станом на 1 квітня 2021 року в Україні нараховувалось 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 724,65 гривень.