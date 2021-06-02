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Нардеп "Слуги народу" Герус купив облігацій на 18 млн грн, НАЗК розпочало перевірку

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Нардеп "Слуги народу" Герус купив облігацій на 18 млн грн, НАЗК розпочало перевірку
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало перевірку декларацій народного депутата "Слуги народу" Андрія Геруса.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

За останні півтора місяці нардеп задекларував купівлю трьох серій облігацій внутрішньодержавної позики на загальну суму 18 207 829 грн.

Ця сума у 37 разів перевищує його заробітну плату як народного депутата за 2020 рік.

Сума витрачених на купівлю облігацій коштів також удвічі перевищує загальний річний дохід всіх членів сім’ї нардепа за попередній рік.

Народний депутат Герус очолює комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Його діяльність ЗМІ пов’язують з інтересами групи "Приват", однак сам нардеп будь-який зв'язок заперечує.

Він був обраний до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" Володимира Зеленського. До обрання народним депутатом очолював одну з громадських організацій. До цього працбвав чиновником НКРЕКП.

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
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