Російський суд заарештував на 2 місяці знятого з літака опозиціонера Пивоварова

Первомайський суд Краснодара в середу обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту колишньому виконавчому директору руху "Відкрита Росія" Андрію Пивоварову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Суд задовольнив клопотання слідчого СКР, який стверджує, що фігурант справи про участь у діяльності іноземної неурядової організації, визнаної в РФ небажаною, не має постійного місця проживання в Краснодарі, нібито "може зникнути і продовжити займатися злочинною діяльністю: посяганням на основи конституційного ладу, обороноздатність та безпеку держави".

Термін тримання під вартою встановлено до 31 липня 2021 року включно. Прокуратура клопотання слідства про обрання запобіжного заходу підтримала.

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Раніше повідомлялося, що опозиціонера Пивоварова зняли з літака в Росії.

"Справу стосовно Пивоварова порушено за статтею 284.1 КК РФ (здійснення діяльності на території РФ іноземною або міжнародною неурядовою організацією, щодо якої ухвалено рішення про визнання її небажаною), його допитали в СК як підозрюваного", - повідомила раніше юристка, координаторка "Правозахисту Листівки "Анастасія Буракова.