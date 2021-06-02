Весь Київ покритий мережею незаконних точок, які абсолютно відкрито продають сигарети без акцизних марок, - "слуга народу" Холодов

Державна фіскальна служба бореться з незаконним продажем сигарет "в якомусь іншому вимірі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив заступник глави Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Андрій Холодов.

За словами парламентарія, сьогодні відбудеться засідання комітету, на якому планується заслухати доповідь Вадима Мельника про боротьбу ДФС з тіньовим оборотом тютюнових виробів.

"За нашою інформацією, ця боротьба відбувається в якомусь іншому вимірі. Весь Київ покритий мережею незаконних лотків, які абсолютно відкрито, нічого не боячись, продають сигарети без акцизних марок незрозумілого походження. Значна частина кіосків, хоч і продають сигарети з акцизними марками, але не видають покупцям чеки", - зазначив нардеп.

Холодов додав, що засідання Комітету Ради буде "жорстким".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради визнав незадовільною роботу ДФС щодо боротьби з незаконним обігом алкоголю, - "слуга народу" Холодов

"У суботу якийсь представник ОСББ, який до цього ніколи у себе на сторінці нічого не писав, раптом обурюється якимось кіоском, який належить "колишній дружині нардепа Холодова". У понеділок вже кілька сайтів починають поширювати цей пост. Вони виходять з абсолютно однаковою новиною на тему "сім'я Холодова заполонила кіосками весь Київ". Жоден з цих сайтів не спромігся зв'язатися зі мною або з моєї пресслужбою. Очевидно, моя думка їх не цікавила. Що явно свідчить про платний характер розміщення цієї "новини". Але справа в тому, що з колишньою дружиною ми розлучилися вже 15 років тому. Тому не смішіть людей своїми вигадками про "кіоски сім'ї Холодова", - підсумував парламентарій.