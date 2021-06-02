Кабмін замовить спеціальний пожежний літак українського виробництва, - Шмигаль
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Кабмін планує замовити спеціальний пожежний літак, який дозволить рятувальникам оперативно й ефективно гасити пожежі.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд планує замовити спеціальний пожежний літак, який дасть змогу рятувальникам оперативніше та ефективніше гасити пожежі. Відповідне рішення підтримали на засіданні Кабміну", - уточнив він.
"Окрім підвищення ефективності реагування на пожежі, ми водночас підтримуємо українського виробника. Минулого року Міноборони замовило три літаки у ДП "Антонов". Вперше за історію незалежності держава закуповує таку кількість літаків вітчизняного виробництва", - зазначив Шмигаль.