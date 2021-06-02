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Кабмін замовить спеціальний пожежний літак українського виробництва, - Шмигаль

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Кабмін замовить спеціальний пожежний літак українського виробництва, - Шмигаль
Кабмін планує замовити спеціальний пожежний літак, який дозволить рятувальникам оперативно й ефективно гасити пожежі.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд планує замовити спеціальний пожежний літак, який дасть змогу рятувальникам оперативніше та ефективніше гасити пожежі. Відповідне рішення підтримали на засіданні Кабміну", - уточнив він.

"Окрім підвищення ефективності реагування на пожежі, ми водночас підтримуємо українського виробника. Минулого року Міноборони замовило три літаки у ДП "Антонов". Вперше за історію незалежності держава закуповує таку кількість літаків вітчизняного виробництва", - зазначив Шмигаль.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Будеш сміяться - в Україні існують вже давно "спеціальні пожежні літаки"! У Ніжині цілий авіазагін оснастили АНами нашими пожежними! Ще до війни саме вони врятували Воронежчину від вигоряння бо російські пожежні Іл-76 були незручними - вимагали довгих бетонних ЗПП Командир загону мені казав - ті хто літав не знали куди годинники дівать! Їм дарували їх по кілька штук Казали що після початку війни вони годинники ті або продавали а гроші передавали волонтерам або викидали!
  • Влад Воланд
    Заказать то заказали а вот денег выделить забыли.
  • Яков 6e06a68f
    сначала армию обеспечьте необходимым. чючелы.
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