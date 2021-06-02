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Венедіктовій не підвищуватимуть зарплату до 94 тис. грн

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Венедіктовій не підвищуватимуть зарплату до 94 тис. грн
Кабінет міністрів за рішенням Конституційного Суду скасував підвищення зарплати Генерального прокурора до 93 648 грн. Оклад Ірини Венедіктової як і раніше становитиме 37 тис. грн.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Кабмін визнав такою, що втратила чинність постанову №1155 від 11 грудня 2019 року, якою уряд затвердив схему посадових окладів прокурорів Офісу генерального прокурора. Цей документ, зокрема, встановив оклад генпрокурора на рівні 93 тис. 648 грн (раніше 37 тис. грн), його першого заступника - 89 тис. 326 грн (раніше 34 тис. грн), заступника - 86 тис. 445 грн (раніше 32 тис. грн).

При цьому уряд надав керівникам органів прокуратури право встановлювати надбавку за інтенсивність праці або за виконання особливо важливої ​​роботи в розмірі до 100% посадового окладу.

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Крім того, встановлюється надбавка за виконання обов'язків тимчасово відсутнього прокурора, який перебуває на адміністративній посаді, або за вакантною адміністративною посадою - в розмірі 50% посадового окладу за посадою тимчасово відсутнього прокурора або за вакантною посадою пропорційно додатковому навантаженню.

Топ коментарі

  • Экселенц Гниличкив
    Які тільки злі люди є на світі, як ще їх недобрих Біг терпить й ненька-земля носить. Тільки-но ген.прокурорська сирітка наважилася подбати про трішечки грошеняток, щоб вистачило на затишний куточок, де можна було б розхристану сирітську душу у люту холоднечу зігріти, на скориночку черствого хлібця попоїсточки та на збанятко водички спрагу втамувати - як всі озвіріли, наче люті шуліки та ненажерливі круки налетіли, накинулися на беззахисну, щоб позбавити сирітку і куточка, і скориночки, і збанятка. Гріх то великий - збиткуватися над беззахисною, прагнути відлучити сирітку від скупої Держбюджетної годівнички, зазіхати на злиденний скарб сирітський.
  • Show ea73f4f7
    а Мне пенсию повысят с 1769 грн до 1770 ?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности."



    Денис Колесник уволился с должности заместителя начальника департамента киберполиции. Он воспользовался получением разовой финансовой помощи и других выплат общей суммой примерно 750 тыс. гривен, а после подал документы на конкурс на свою же должность и вернулся к работе.


    Источник: https://censor.net/ru/n3231439
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