Венедіктовій не підвищуватимуть зарплату до 94 тис. грн

Кабінет міністрів за рішенням Конституційного Суду скасував підвищення зарплати Генерального прокурора до 93 648 грн. Оклад Ірини Венедіктової як і раніше становитиме 37 тис. грн.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Кабмін визнав такою, що втратила чинність постанову №1155 від 11 грудня 2019 року, якою уряд затвердив схему посадових окладів прокурорів Офісу генерального прокурора. Цей документ, зокрема, встановив оклад генпрокурора на рівні 93 тис. 648 грн (раніше 37 тис. грн), його першого заступника - 89 тис. 326 грн (раніше 34 тис. грн), заступника - 86 тис. 445 грн (раніше 32 тис. грн).

При цьому уряд надав керівникам органів прокуратури право встановлювати надбавку за інтенсивність праці або за виконання особливо важливої ​​роботи в розмірі до 100% посадового окладу.

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Крім того, встановлюється надбавка за виконання обов'язків тимчасово відсутнього прокурора, який перебуває на адміністративній посаді, або за вакантною адміністративною посадою - в розмірі 50% посадового окладу за посадою тимчасово відсутнього прокурора або за вакантною посадою пропорційно додатковому навантаженню.