Кабмін затвердив безвізову угоду з Перу: Громадяни України зможуть перебувати в країні до 90 днів без віз

Кабінет Міністрів затвердив угоду про безвізовий режим з Перу, про який Україна і Перу домовилися ще в 2018 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Українці зможуть перебувати в країні до 90 днів без віз. Водночас громадяни України мають можливість перебувати в Перу з туристичною метою до 183 днів на рік.

З березня 2021 року українці можуть без віз відвідати Гренаду і Нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Наприкінці листопада 2020 року Україна підписала угоду про безвіз із Сент-Вінсентом і Гренадинами.

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