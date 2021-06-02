Кабмін забрав для прямої координації Бюро економічної безпеки у міністра фінансів

Кабінет Міністрів забрав для прямої координації Бюро економічної безпеки (БЕБ) у міністра фінансів.

Відповідні зміни уряд вніс постановою №547 від 31 травня 2021 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, постановою від 12 травня №510 Кабінет міністрів створив БЕБ. Згідно з нею, новий орган мав спрямовувати та координувати уряд через міністра фінансів. У той же час закон про БЕБ передбачає координацію цього органу безпосередньо Кабміном.

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