Лікарку затримали під час одержання 8 тис. дол. хабаря за оформлення інвалідності УБД у Львові, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі лікарку однієї з медичних комунальних установ Львівської обласної ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Як встановили правоохоронці, лікарка вимагала в учасника бойових дій хабар у сумі 8 тис. доларів за сприяння в наданні йому позитивного висновку МСЕК про визначення 2 групи інвалідності, що передбачає соціальну виплату в розмірі близько 800 тис. гривень.

1 червня правоохоронці затримали зловмисницю в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання хабаря.

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Вирішується питання про повідомлення затриманій підозри у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України та обрання їй запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.