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Лікарку затримали під час одержання 8 тис. дол. хабаря за оформлення інвалідності УБД у Львові, - Нацполіція. ФОТО

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Правоохоронці затримали на хабарі лікарку однієї з медичних комунальних установ Львівської обласної ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Лікарку затримали під час одержання 8 тис. дол. хабаря за оформлення інвалідності УБД у Львові, - Нацполіція 01

Як встановили правоохоронці, лікарка вимагала в учасника бойових дій хабар у сумі 8 тис. доларів за сприяння в наданні йому позитивного висновку МСЕК про визначення 2 групи інвалідності, що передбачає соціальну виплату в розмірі близько 800 тис. гривень.

1 червня правоохоронці затримали зловмисницю в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання хабаря.

Лікарку затримали під час одержання 8 тис. дол. хабаря за оформлення інвалідності УБД у Львові, - Нацполіція 02

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Лікарку затримали під час одержання 8 тис. дол. хабаря за оформлення інвалідності УБД у Львові, - Нацполіція 03

Вирішується питання про повідомлення затриманій підозри у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України та обрання їй запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

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Топ коментарі

  • elena kosakovskaya
    Ничего святого ,,,,
  • я гражданин Украины
    а хто її посадить - всі знайомі кумовья друзі свати та все інше ....- максимум умовно - і по кругу "нагріються" всі... слідчі прокурори адвокати - рішала та лжемантійці ...- кроворот гівна ...
  • Александр Ковалёв b4604942
    А где вы видели врача, который не берёт? Просто по разному обставляют это дело. Эта в наглую, вот и попалась.
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