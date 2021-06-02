Зеркаль: Волкер тепер відстоює інтереси "Північного потоку-2"

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер тепер працює на лобістську компанію, яка відстоює інтереси "Північного потоку-2".

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Волкер перейшов у цю компанію вже після того, як закінчилися всі слухання про імпічмент Дональда Трампа.

Зеркаль каже, що не знає, як і чому це сталося. Але, на її думку, зараз багатьох зацікавило питання, чи не приїжджав Волкер в Україну, щоб умовляти керівництво нашої держави відмовитися від боротьби з "Північним потоком-2".

Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер подав у відставку у вересні 2019 року.

Волкер відомий своєю послідовною підтримкою України, зокрема в питаннях посилення санкцій проти Росії, необхідності надання США військової допомоги українській стороні, введення миротворців на Донбас.