Кабмін призначив Кузіна і Петра Ємця заступниками міністра охорони здоров'я. Легко не буде, - Ляшко

У ході сьогоднішнього засідання Кабмін призначив заступниками міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна і Петра Ємця.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра. Ігор Кузин, Петро Ємець, вітаю в команді Міністерства охорони здоров'я! Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати все, що заплановано. Працюємо!", - зазначив Ляшко.

Говорячи про Кузіна, раніше Ляшко зазначав, що він працював з ним в період епідемії виконуючим обов'язки глави Центру громадського здоров'я.

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За даними ЗМІ, Петро Ємець раніше був заступником глави департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.