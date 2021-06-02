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Недбалість будівельників призвела до затоплення тренувальної бази ССО на Житомирщині, - СБУ. ФОТО

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СБУ викрила "схему" із державними коштами під час будівництва тренувальної бази для військовослужбовців Сил спеціальних операцій (ССО). Через дії підрядників, споруду неможливо використовувати за призначенням. При чому на її спорудження пішло 5,5 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Недбалість будівельників призвела до затоплення тренувальної бази ССО на Житомирщині, - СБУ 01

За попередніми даними досудового розслідування, наприкінці 2018 року військова частина уклала договір із житомирським будівельним підприємством. Об’єкт мав бути зведений для відпрацювання тактичної, стрілецької та спеціальної підготовки військовослужбовців ССО.

Задокументовано, що під час будівництва спецоб’єкту підрядник не дотримувався встановлених законодавством та проектом будівельних і технічних стандартів, норм і правил.

Недбалість будівельників призвела до затоплення тренувальної бази ССО на Житомирщині, - СБУ 02

Оперативники спецслужби встановили, що комерсант діяв у змові з приватним інженером з технічного нагляду за будівництвом. Він без перевірок та звірок фактично виконаних будівельних і гідроізоляційних робіт підписував відповідні акти.

Через недотримання підприємством-підрядником вимог та неналежну перевірку, спецоб’єкт було затоплено. Експертний огляд засвідчив, що військову споруду фактично втрачено.

За матеріалами СБУ інженеру з технічного нагляду за будівництвом повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, тобто за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. У кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України тривають слідчі дії для притягнення до передбаченої законом відповідальності посадовців будівельного підприємства-підрядника.

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Топ коментарі

  • serh
    Да все в курсе. Тока договор заключили в конце 2018, а строить начали в мае 2019. Халатность строителей привела к затоплению тренировочной базы ССО на Житомирщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1009 Так что отмыть Зельца не получицца Халатность строителей привела к затоплению тренировочной базы ССО на Житомирщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1009
  • Baks13
    Канцы в воду...
  • амфаш
    А может этими ССО навестить этих строителей?
    Так, поговорить?
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