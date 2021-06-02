Зіркові історії кінофестивалю "Молодість": глава фестивалю розповів про знаменитих гостей

Цьогоріч столичний фестиваль "Молодість" відбувається з 29 травня по 6 червня.

Художній керівник столичного кінофестивалю Молодість Андрій Халпахчі в рамках проєкту "Робимо українське", який підготувала група "Метінвест" до свого 15-річчя, розповів про зіркових гостей знаменитого кінофестивалю. Також він поділився історіями, які пов'язані з гостями.

Він згадав, що коли Молодість відвідав легендарний французький актор П'єр Рішар, на зустріч з ним вишикувалася величезна черга.

"Відправили тоді по факсу (ще імейлів не було) запрошення декільком зіркам. І тут раптом отримуємо:"Я дуже зацікавлений приїхати, П'єр Рішар". Коли він приїхав, в кінотеатрі "Україна" демонстрували фільм з його участю. Народ стояв до Пасажу, до Хрещатика. Люди приходили і приходили. Він пройшовся по Андріївському узвозу, люди надарували йому багато всього, і він мішок якихось подарунків приніс", - поділився спогадами Халпахчі.

Крім П'єра Рішара, столичний фестиваль відвідали також такі зірки світової величини, як Катрін Деньов, Софі Лорен і Софі Марсо, Роман Поланський, Єжи Гофман та багато інших.

Запрошувати їх було не так складно завдяки особливій атмосфері, яка панувала на фестивалі і робила йому рекламу у всьому світі, запевнив Халпахчі. Наприклад, одного разу через брак готелів організатори Молодості орендували для гостей пароплав.

"Я підходжу до німецького режисера, і він мені відразу говорить:"Це там, де живуть на кораблі?"- додав Халпахчі.

Цього року найбільший в Україні і один з найбільших у Східній Європі кінофестиваль "Молодість" проходить в Києві з 29 травня по 6 червня. Головними місцями обрані столичні кінотеатри "Жовтень", Оскар і Кіно 42.

Подивитися повністю випуск "Робимо українське", який присвячений київським міжнародному кінофестивалю "Молодість", можна на сторінці проєкту.

Також в рамках проєкту "Робимо українське" будуть показані історії інших українців, які створюють щось особливе для України, що робить її відомою в усьому світі.