Новини

Шабунін про обрання голови САП: Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти "грюкнуть дверима"

11 59165
Шабунін про обрання голови САП: Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти "грюкнуть дверима"
Міжнародні експерти можуть публічно і зі скандалом вийти зі складу комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, адже делеговані Радою члени комісії "валять" незалежних кандидатів і "протягують" підконтрольних.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти публічно вийдуть з конкурсної комісії по обранню керівника САП. Нагадаю, що президент особисто обіцяв своїм Західним візаві, що це буде чесний конкурс", - написав Шабунін.

За його словами, на кону - вага слова президента України в очах Західних лідерів, від допомоги яких значною мірою залежить безпека країни.

"І я не розумію, що буде робити президент, коли делеговані під його слово міжнародні експерти вийдуть з конкурсної комісії, голосно грюкнувши дверима. На весь Світ грюкнувши. А все йде саме до цього, бо делеговані Радою (і контрольовані Татарови) члени комісії в беспредельний спосіб валять незалежних кандидатів і огидно тягнуть підконтрольних", - додав Шабунін.

Шабунін про обрання голови САП: Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти грюкнуть дверима 01

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Лідор з ранку до ночі занят

    Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью" - Цензор.НЕТ 24
  • Підлога Маккартні
    Главное шоб не хлопнули крышкой рояля Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью" - Цензор.НЕТ 4746
  • Ярема Стогін 6249da91
    Біля керма країною - продажні неадеквати.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини