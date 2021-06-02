Шабунін про обрання голови САП: Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти "грюкнуть дверима"

Міжнародні експерти можуть публічно і зі скандалом вийти зі складу комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, адже делеговані Радою члени комісії "валять" незалежних кандидатів і "протягують" підконтрольних.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти публічно вийдуть з конкурсної комісії по обранню керівника САП. Нагадаю, що президент особисто обіцяв своїм Західним візаві, що це буде чесний конкурс", - написав Шабунін.

За його словами, на кону - вага слова президента України в очах Західних лідерів, від допомоги яких значною мірою залежить безпека країни.

"І я не розумію, що буде робити президент, коли делеговані під його слово міжнародні експерти вийдуть з конкурсної комісії, голосно грюкнувши дверима. На весь Світ грюкнувши. А все йде саме до цього, бо делеговані Радою (і контрольовані Татарови) члени комісії в беспредельний спосіб валять незалежних кандидатів і огидно тягнуть підконтрольних", - додав Шабунін.