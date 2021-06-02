Терористи "ЛНР" хочуть ввести "страту" за "геноцид" і "незаконні методи війни"
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Так звана "генпрокуратура" терористичної організації "ЛНР" планує посилити покарання за "геноцид" і "використання заборонених засобів ведення війни".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
З таким проханням "генпрокуратура" звернулася до ватажка терористичної організації Леоніда Пасічника і так званих "депутатів Народної Ради".
"Генеральна прокуратура Луганської народної республіки звертається ... з клопотанням розглянути можливість посилити покарання за вчинення злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни, а також вчинення геноциду, посиливши його аж до вищої міри", - йдеться в повідомленні.