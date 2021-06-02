Профільний комітет схвалив один із двох проєктів постанов щодо ситуації в Білорусі і рекомендує Раді ухвалити його, - Мережко

Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому проєкт постанови №5597 про заяву щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair в Мінську.

Про це повідомив голова комітету Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Комітет підтримав проєкт постанови №5597 і рекомендував парламенту прийняти його в цілому", - зазначив він.

Водночас на уточнююче запитання, коли цей документ може бути винесений на розгляд в залі засідань Верховної Ради, Мережко відповів: "Можливо, навіть завтра".

Раніше Мережко повідомляв, що у ВР зареєстровано 2 проєкти постанови щодо ситуації в Білорусі.

Так, співавторами першого з них (№5560) виступили близько 30-ти народних депутатів з фракцій "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу" і групи "За майбутнє".

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Другий документ (№5597) про заяву парламенту щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair в Мінську було зареєстровано в Раді 2 червня, його ініціаторами виступили троє представників монобільшості - Олександр Мережко, Святослав Юраш та Марина Бардіна.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.