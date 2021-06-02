"Нічого про Україну без України": Порошенко запропонував сенаторам США організувати зустріч Байдена і Зеленського до переговорів з Путіним
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"По-перше, приїхали добрі і надійні друзі України, сенатори, яких я знаю багато-багато років і які весь час допомагали нам дуже високо тримати питання України в порядку денному, допомагали забезпечити двосторонню підтримку України в Конгресі США", – наголосив Петро Порошенко.
За словами Порошенка, його першим проханням було, щоб зустріч президента Зеленського і президента Байдена відбулася до зустрічі Байдена і Путіна в Женеві 15 червня.
"Тому що "нічого про Україну без України" було абсолютно жорсткою, бетонною вимогою під час моєї каденції. Ми точно маємо це зберегти. Не може доля України обговорюватися без її участі", - підкреслив лідер "ЄС".
"Друга позиція була по "Північному потоку-2". Ви знаєте, що німецька делегація зараз поїхала до Вашингтону. Ми твердо переконані, що, незважаючи на абсолютно провальну позицію українського президента по "Північному потоку", ті санкції, які були запроваджені ще під час роботи з США нашою командою, можна повернути. На жаль, це яскраво демонструє відсутність ефективного діалогу між президентом України і США", – - додав Порошенко.
П'ятий президент зазначив, що третя позиція була щодо НАТО. "Україна постійно була присутня на всіх самітах НАТО – ні в 2019, ні в 2021 Україну не запрошують".
За словами лідера "ЄС", необхідно активізувати питання щодо оборонної угоди, яку треба підписати, щодо поставок летальної зброї, тому що на сьогоднішній день переговори теж гальмують.
"Я попросив дуже впливових членів американського Сенату повпливати на це, щоб ми повернулись до цієї надзвичайно важливої для України теми. І щоб План дій щодо членства в НАТО, щоб реформи оборонного сектору нашої держави були обов’язково продовжені", – говорить Порошенко.
"Реалізація цих наших домовленостей, зустрічі у Вашингтоні, активізація діалогу, поважне ставлення до основного нашого стратегічного партнера США, і відновлення фактично втраченого діалогу з Європейським Союзом. Ви бачите фактично, що саміт Україна-ЄС був перенесений з літа на жовтень – це точно не надихає на оптимізм", – підкреслив Порошенко.
Лідер "ЄС" зазначив, що всередині країни є безліч обґрунтованих претензій до Зеленського.
"Починаючи від руйнації системи соціального захисту, підвищення тарифів на тепло, газ, електроенергію, що вже з вчорашнього дня відчув на собі кожен українець. Ми маємо дуже серйозні претензії кадрові, безпекові, по ситуації в армії, з децентралізацією. Серйозний відкат або руйнацію реформ, починаючи від реформ корпоративного управління і завершуючи реформою державної служби. Але ми маємо об’єднатися і демонструвати внутрішню єдність у питаннях стратегічних, проведенні зовнішньої політики. Дуже сподіваюся, що нам ще вдасться виправити ті провали зовнішньої політики, які допустив Зеленський, Єрмак і вся їх команда", – резюмує Порошенко.