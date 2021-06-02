"Нічого про Україну без України": Порошенко запропонував сенаторам США організувати зустріч Байдена і Зеленського до переговорів з Путіним

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час зустрічі з делегацією сенаторів США, які перебувають в Україні, звернувся з проханням організувати зустріч американського і українського президентів до переговорів Байдена і Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"По-перше, приїхали добрі і надійні друзі України, сенатори, яких я знаю багато-багато років і які весь час допомагали нам дуже високо тримати питання України в порядку денному, допомагали забезпечити двосторонню підтримку України в Конгресі США", – наголосив Петро Порошенко.

За словами Порошенка, його першим проханням було, щоб зустріч президента Зеленського і президента Байдена відбулася до зустрічі Байдена і Путіна в Женеві 15 червня.

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"Тому що "нічого про Україну без України" було абсолютно жорсткою, бетонною вимогою під час моєї каденції. Ми точно маємо це зберегти. Не може доля України обговорюватися без її участі", - підкреслив лідер "ЄС".

"Друга позиція була по "Північному потоку-2". Ви знаєте, що німецька делегація зараз поїхала до Вашингтону. Ми твердо переконані, що, незважаючи на абсолютно провальну позицію українського президента по "Північному потоку", ті санкції, які були запроваджені ще під час роботи з США нашою командою, можна повернути. На жаль, це яскраво демонструє відсутність ефективного діалогу між президентом України і США", – - додав Порошенко.

П'ятий президент зазначив, що третя позиція була щодо НАТО. "Україна постійно була присутня на всіх самітах НАТО – ні в 2019, ні в 2021 Україну не запрошують".

За словами лідера "ЄС", необхідно активізувати питання щодо оборонної угоди, яку треба підписати, щодо поставок летальної зброї, тому що на сьогоднішній день переговори теж гальмують.

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"Я попросив дуже впливових членів американського Сенату повпливати на це, щоб ми повернулись до цієї надзвичайно важливої для України теми. І щоб План дій щодо членства в НАТО, щоб реформи оборонного сектору нашої держави були обов’язково продовжені", – говорить Порошенко.

"Реалізація цих наших домовленостей, зустрічі у Вашингтоні, активізація діалогу, поважне ставлення до основного нашого стратегічного партнера США, і відновлення фактично втраченого діалогу з Європейським Союзом. Ви бачите фактично, що саміт Україна-ЄС був перенесений з літа на жовтень – це точно не надихає на оптимізм", – підкреслив Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що всередині країни є безліч обґрунтованих претензій до Зеленського.

"Починаючи від руйнації системи соціального захисту, підвищення тарифів на тепло, газ, електроенергію, що вже з вчорашнього дня відчув на собі кожен українець. Ми маємо дуже серйозні претензії кадрові, безпекові, по ситуації в армії, з децентралізацією. Серйозний відкат або руйнацію реформ, починаючи від реформ корпоративного управління і завершуючи реформою державної служби. Але ми маємо об’єднатися і демонструвати внутрішню єдність у питаннях стратегічних, проведенні зовнішньої політики. Дуже сподіваюся, що нам ще вдасться виправити ті провали зовнішньої політики, які допустив Зеленський, Єрмак і вся їх команда", – резюмує Порошенко.