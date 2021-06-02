Чоловік, якого 4 роки розшукували за вбивство, намагався втекти до окупованого Криму, - Держприкордонслужба

На Херсонщині затримали зловмисника, який намагався втекти в окупований Крим. Чоловіка розшукували за вбивство на Кіровоградщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Після зустрічі з нарядом прикордонників чоловік, у якого не було з собою документів, помітно хвилювався і не міг пояснити, для чого пробрався на режимну територію.

"Його наміри допомогли з'ясувати представники Національної поліції. З'ясувалося, що в 2017 році цей громадянин вчинив убивство в Кропивницькому і вже чотири роки переховується від правосуддя. Саме для того, щоб уникнути відповідальності, затриманий намагався потрапити на тимчасово окуповану територію України", - сказано в повідомленні.

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