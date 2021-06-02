Шмигаль - американським сенаторам: Закликаю використовувати всі інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з "Північного потоку-2"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Безпекові питання та співпрацю в енергетичній галузі обговорили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та конгресова делегація США в особі сенаторів Джин Шахін, Роберта Портмана та Крістофера Мерфі. Денис Шмигаль подякував сенаторам за важливий візит в Україну та за особистий внесок в підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності", - випливає з повідомлення.
Зазначається також, що сторони обговорили питання зміцнення співробітництва у сфері безпеки на тлі ескалації ситуації з боку Російської Федерації біля українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях України.
"США є важливим партнером України в захисті суверенітету та територіальної цілісності. Ми високо цінуємо підтримку України в протидії збройній агресії Росії", — зазначив прем’єр-міністр.
Шмигаль також заявив, що санкції проти Північного потоку-2 є наразі єдиним ефективним інструментом стримування російської агресії та подальшого просування РФ до кордонів ЄС.
"Закликаю використати всі наявні інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва Північного потоку-2. Завершення цього проекту загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи", — сказав Шмигаль.
Крім того, прем’єр наголосив на важливості розвитку в межах українсько-американського партнерства військово-морських баз в Азово-Чорноморському регіоні, щоб мати можливість ефективно протидіяти загрозам.
Серед іншого, обговорили співпрацю в енергетичній галузі. Зокрема Шмигаль запросив американських партнерів долучатися до проєктів з розвідки та з подальшої розробки газових родовищ в Україні.