Російські війська від початку доби режим припинення вогню на Донбасі не порушували, однак ворог накопичує військову техніку, - штаб ООС

Окупаційні війська Російської Федерації від початку доби не проявляли вогневої активності на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штаба ООС.

Попри це, Українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Зокрема, Місія продовжує фіксувати переміщення та накопичення військової техніки окупантів, а також факти систематичного перешкоджання роботі патрулів та польотам БПЛА СММ, розміщення озброєння та військової техніки з порушенням ліній відведення з боку ОРДЛО.

Зазначається, що збройні формування ОРДО продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки та порушують як лінії відведення, так і межі виділених місць зберігання зброї. Наявні порушення можуть свідчити про бойове злагодження механізованих підрозділів противника.

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Продовжують мати місце факти заборони допуску представників СММ з боку російських найманців на тимчасово окупованій території. Зафіксовано недопуск у населених пунктах БЕССАРАБКА, НОВА МАР’ЇВКА.

Крім того, БПЛА СММ зазнавали впливу перешкод сигналу внаслідок глушіння під час виконання запланованих польотів уздовж усієї лінії розмежування на території непідконтрольні Уряду України у районах населених пунктів КРИНИЧНЕ, БОГДАНІВКА та ГОЛУБІВКА. Окупанти, використовуючи засоби РЕБ російського виробництва, перешкоджали польотам БПЛА Місії, ставлячи перешкоди під час прольоту в районі населених пунктів СТЕПАНІВКА, КОСТЯНТИНІВКА, КАМ’ЯНКА, КРАСНОГОРІВКА на підконтрольній Україні території.

Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цих порушень Українською стороною СЦКК направлено ноту СММ ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів.

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