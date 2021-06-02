Російські війська від початку доби режим припинення вогню на Донбасі не порушували, однак ворог накопичує військову техніку, - штаб ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штаба ООС.
Попри це, Українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Зокрема, Місія продовжує фіксувати переміщення та накопичення військової техніки окупантів, а також факти систематичного перешкоджання роботі патрулів та польотам БПЛА СММ, розміщення озброєння та військової техніки з порушенням ліній відведення з боку ОРДЛО.
Зазначається, що збройні формування ОРДО продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки та порушують як лінії відведення, так і межі виділених місць зберігання зброї. Наявні порушення можуть свідчити про бойове злагодження механізованих підрозділів противника.
Продовжують мати місце факти заборони допуску представників СММ з боку російських найманців на тимчасово окупованій території. Зафіксовано недопуск у населених пунктах БЕССАРАБКА, НОВА МАР’ЇВКА.
Крім того, БПЛА СММ зазнавали впливу перешкод сигналу внаслідок глушіння під час виконання запланованих польотів уздовж усієї лінії розмежування на території непідконтрольні Уряду України у районах населених пунктів КРИНИЧНЕ, БОГДАНІВКА та ГОЛУБІВКА. Окупанти, використовуючи засоби РЕБ російського виробництва, перешкоджали польотам БПЛА Місії, ставлячи перешкоди під час прольоту в районі населених пунктів СТЕПАНІВКА, КОСТЯНТИНІВКА, КАМ’ЯНКА, КРАСНОГОРІВКА на підконтрольній Україні території.
Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цих порушень Українською стороною СЦКК направлено ноту СММ ОБСЄ.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів.