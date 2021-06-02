Понад 80 млн жителів ЄС вже повністю вакциновані від COVID-19, - фон дер Ляєн
Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні ми пройшли позначку у 250 мільйонів щеплень в ЄС. І понад 80 мільйонів європейців наразі повністю вакциновані", - написала фон дер Ляєн.
За її словами, наразі метою є забезпечити достатню кількість доз вакцини, аби у липні досягнути показника щеплень у 70 відсотків дорослого населення.
Нагадуємо, 21 травня Європарламент та Рада ЄС досягли компромісного рішення щодо створення Цифрового COVID-сертифікату ЄС, який офіційно буде запроваджений з 1 липня. Він буде безоплатним та доступним для всіх і міститиме інформацію про вакцинацію, проведені тексти та про одужання після хвороби, тобто про різні варіанти підтвердження набутого імунітету. Документ матиме QR-код, який буде індивідуальним для кожної людини.