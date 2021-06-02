Понад 80 млн жителів ЄС вже повністю вакциновані від COVID-19, - фон дер Ляєн

У країнах Євросоюзу понад 80 млн людей повністю вакциновані проти коронавірусу, всього зробили вже 250 млн щеплень.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми пройшли позначку у 250 мільйонів щеплень в ЄС. І понад 80 мільйонів європейців наразі повністю вакциновані", - написала фон дер Ляєн.

За її словами, наразі метою є забезпечити достатню кількість доз вакцини, аби у липні досягнути показника щеплень у 70 відсотків дорослого населення.

Нагадуємо, 21 травня Європарламент та Рада ЄС досягли компромісного рішення щодо створення Цифрового COVID-сертифікату ЄС, який офіційно буде запроваджений з 1 липня. Він буде безоплатним та доступним для всіх і міститиме інформацію про вакцинацію, проведені тексти та про одужання після хвороби, тобто про різні варіанти підтвердження набутого імунітету. Документ матиме QR-код, який буде індивідуальним для кожної людини.

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