У 2021 році Київщина отримає 11 сучасних навчальних закладів, - ОДА

Минулого року в Київській області у рамках програми "Велике будівництво" побудували та реконструювали сім шкіл. Завдяки цьому 3160 учнів отримали комфортні умови навчання та сучасні простори для освіти. У 2021 році в рамках "Великого будівництва" в області планують покращити умови ще в 5 школах та 6 садочках.

Про це повідомляє Київська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом із командою облдержадміністрації ми будуємо нові дитячі садки, щоб маленькі жителі Київщини з найменшого віку могли зростати в безпечних і сучасних умовах. Ми оновлюємо наші школи та забезпечуємо їх мультимедійним обладнанням, щоб наші учні мали доступ до всіх новітніх технологій", - зазначив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

За його словами, у рамках програми "Велике будівництво", при будівництві навчальних закладів роботи проводять комплексно та паралельно на низці об’єктів. Усе це задля того, щоб діти мали всі передумови для якісного та повноцінного розвитку.

Крім цього, за 2020 рік на Київщині в рамках програми президента також збудували та реконструювали шість дитсадків. Це допомогло створити 525 нових місць у садочках і поліпшити умови навчання для 288 дошкільнят.

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Володін додав, що цього року в області модернізують та зведуть ще 5 шкіл та 6 садочків.

"У результаті будемо мати 140 нових місць у садочках і поліпшення умов навчання для 510 дошкільнят, а в новозбудованих школах навчатимуться 1540 учнів", – уточнив очільник ОДА.

Зазначимо, на двох об’єктах готовність становить понад 50%. Йдеться про реконструкцію опорного навчального закладу Красятицьке НВО в смт Красятичі Поліської територіальної громади та будівництво дитячого садка на 75 місць в с. Синяк Вишгородського району.

У планах програми президента на 2021 рік передбачено продовження розвитку соціальної інфраструктури: школи - 95, садки - 70, стадіони - 80, басейни – 29, приймальні відділення у лікарнях - 177 об'єктів.