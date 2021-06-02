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Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія

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Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія
Печерський суд заарештував житло і банківські рахунки кремлівського пропагандиста Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє з посиланням на джерело головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його даними, арешт накладено на такі об'єкти:

  • Вілла в Іспанії за адресою Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona (кадастровий номер 3410507СF8631S0007JA), належить Шарію Анатолію;
  • Житло за адресою Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona (кадастровий номер 3893604СF7539S0001ZO), належить Шарію Анатолію;
  • Банківські рахунки в іспанському "Caixabank" (адреса AVENIDA DIAGONAL 621-629, BARCELONA Spain), № ES2421003103900700020826 та № ES0921003103977200307652;
  • Банківський рахунок у російському "Raiffeisen Bank" №40820978701000019207;
  • Банківський рахунок в "East-West United Bank S.A." (Адреса Бульвар Йосифа ІІ, 10, L - 1840, Люксембург).

Крім цього, суд дозволив доступ до речей і документів Шарія, які становлять банківську таємницю, в "Hsbc Bank Canada" (адреса 885 WEST GEORGIA STREET, Канада).

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"Влада України зробила крок уперед у боротьбі з російською пропагандою проти нашої країни. Шарій на російські гроші фінансує не тільки свій розкішний спосіб життя в різних країнах світу, а й організував мережу своєї агентури, яка маскується під політичний і громадський рух в Україні. Сподіваюся, весь цей Шарікюгенд також буде закрито найближчим часом", - додав Бутусов.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на джерело в правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи та оголосила його персоною нон ґрата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.

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Топ коментарі

  • Серый Вовк
    Теперь надо изловить самого Шария .. Бутусов: Печерский суд арестовал имущество пропагандиста Шария - Цензор.НЕТ 8438
  • Ksenia VB
    Я не задоволена.
    Бо все це робиться лише на публіку. Після таких дій йде наступ на українське.
    Боротьби з ворогом немає. Державної політики також.
    Все для піару зелєнєйшого..
    пс. До того ж вас облайкали віддані прихильники чмирія.
    Невже вони задоволені ?
  • Тупин Вова
    Я горд за Печерский суд! Следующим решением ,предлагаю ему наложить арест на СП 2 !
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