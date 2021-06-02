Центр вакцинації від COVID-19 у Черкасах почне працювати з наступного тижня, - міськрада

У Черкасах для відкриття Центру вакцинації населення розглядалися варіанти приміщень КП "Кінотеатр "Україна" і міський будинок культури ім. Кулика. У кожній будівлі можна буде щодня прищеплювати до 300 осіб.

Пресслужба Черкаської міськради зазначає, що центр буде створено згідно з дорученням, яке було дано регіонам за результатами наради з Офісом президента України, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішенням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішено створити Центр вакцинації на базі будинку культури ім.І.Кулика по вул. Благовісній, 170, (хол та концертна зала на першому поверсі)", - зазначається в повідомленні.

За словами мера Анатолія Бондаренка, приміщення забезпечать меблями, холодильником, стаціонарним інтернетом, санітайзерами, доступом до санітарних кімнат.

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"У Центрі вакцинації буде 5 точок, на яких працюватимуть лікар та 2 медсестри. Він буде готовий до роботи вже з наступного тижня. Запускатимемо його за необхідності, коли будуть у наявності вакцини у достатній кількості, і коли пунктів вакцинації, які наразі працюють у 5 центрах первинної медико-санітарної допомоги Черкас, буде недостатньо для проведення щеплення усіх бажаючих", - зазначає чиновник.

Наразі у Черкасах вакцинація проводиться через мережу первинної медичної допомоги та силами трьох мобільних бригад з імунізації.

"У пунктах щеплення вакцинують усіх людей, яких направлено до них відповідно до етапу проведення імунізації за попереднім записом. Для імунізації використовують вакцини Covishield/AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio. Коли у Черкасах запрацює Центр масової вакцинації населення, на щеплення буде запрошено громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я", - зауважує директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Всеволод Кульчиковський.