Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, увійшла до ради директорів "Роснафти"

Колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка в 2018 році запросила на своє весілля президента РФ Володимира Путіна, увійшла до ради директорів найбільшої нафтової компанії Росії - державної "Роснафти".