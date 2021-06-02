На засіданні РНБО 4 червня розглянуть 8 питань, зокрема поглиблення співробітництва з НАТО, - пресслужба
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У п'ятницю, 4 червня, відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"Президент України Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання Ради національної безпеки та оборони України, він складається з 8 питань і представлений секретарем РНБО Олексієм Даніловим.
Серед іншого, планується обговорити питання поглиблення співпраці з НАТО і заслухати звіти про виконання рішень РНБО України тощо", - сказано в повідомленні.