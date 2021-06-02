Гармаш: Коли білоруський солдат стрілятиме у ваших дітей - ви будете думати про ціни на дизель і бітум чи про їхні життя?

Політики, що пропонують зберегти економічні зв'язки з Білоруссю, можуть робити це тільки з особистого інтересу. Підтримуючи економічно тоталітарний режим у сусідній країні, Україна підтримує створення плацдарму для російського виступу.

Так вважає член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Свою позицію він позначив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене трохи шокують заяви деяких наших політиків, які виступають за збереження економічних зв'язків із Білоруссю, тому що їхній розрив може привести до подорожчання деяких товарів. Коли обиватель таке говорить, то це ще можна зрозуміти, але політик..." - написав він.

Аргумент про те, що таким чином Україна утримує Білорусь від повної інтеграції з Росією, більше не працює, вважає Гармаш. Адже режим Лукашенка вже повністю залежить від Москви.

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"Тому, підтримуючи його економічно, ми фактично підтримуємо режим, який перетворює сусідню країну в плацдарм для російської агресії проти нас. І ось зараз вже моє запитання до обивателів: коли російський або білоруський солдат (а у них договір про колективну безпеку) стрілятиме у ваших дітей, - ви будете думати про ціни на дизель і бітум чи про їхні життя?" - пише Гармаш.

Він також зазначив, що, ті, хто підтримує торгівлю з Білоруссю, не мають права обурюватися, що Німеччина не хоче вводити санкції проти "Північного потоку-2".

"Тут уже або гроші рахувати, або про безпеку і демократичні цінності говорити..." - підсумував Гармаш.