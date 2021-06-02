Кабмін відклав на два роки переведення виплат пенсій на картки, поки гроші доставлятиме "Укрпошта"

Кабінет Міністрів скасував обов'язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки, яке мали ввести з вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрпошти, діючий порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог збережеться мінімум до 1 січня 2023 року.

Зазначається, що основна причина, через яку ініціативу відклали на два роки, - неготовність банківської інфраструктури та систематичне закриття банківських відділень.

В "Укрпошті" нагадують, що можна подати заяву в ПФУ щодо зміни способу отримання пенсії. Туди потрібно прийти особисто або відправити пакет документів поштою.

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Також діє гаряча лінія "Укрпошти", куди пенсіонери можуть звертатися в разі, якщо їм відмовили в переведенні отримання пенсії до них. Залишити заявку можна за телефоном: +38 (044) 354-52-73 або відправити електронним листом на адресу [email protected].

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про переведення виплат пенсій на банківські картки: Перехід має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов'язання

Нагадаємо, глава "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські картки всіх пенсіонерів. З 1 вересня 2021 року планувалося перевести на банківські картки всіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи і тих, кому більше 80 років. У підсумку, Кабінет Міністрів схвалив постанову про проведення конкурсу на доставку пенсій та соціальних виплат в Україні. Після конкурсу, з 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним тільки для частини пенсіонерів. Зокрема, планується провести конкурсний відбір щодо виплати і доставки пенсій та грошової допомоги для операторів поштового зв'язку. Після конкурсу, з 1 вересня всіх пенсіонерів переведуть в уповноважений банк.

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має проходити поступово і реалізовуватися як право, а не зобов'язання людей.