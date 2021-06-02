Кабмін відклав на два роки переведення виплат пенсій на картки, поки гроші доставлятиме "Укрпошта"
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрпошти, діючий порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог збережеться мінімум до 1 січня 2023 року.
Зазначається, що основна причина, через яку ініціативу відклали на два роки, - неготовність банківської інфраструктури та систематичне закриття банківських відділень.
В "Укрпошті" нагадують, що можна подати заяву в ПФУ щодо зміни способу отримання пенсії. Туди потрібно прийти особисто або відправити пакет документів поштою.
Також діє гаряча лінія "Укрпошти", куди пенсіонери можуть звертатися в разі, якщо їм відмовили в переведенні отримання пенсії до них. Залишити заявку можна за телефоном: +38 (044) 354-52-73 або відправити електронним листом на адресу [email protected].
Нагадаємо, глава "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські картки всіх пенсіонерів. З 1 вересня 2021 року планувалося перевести на банківські картки всіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи і тих, кому більше 80 років. У підсумку, Кабінет Міністрів схвалив постанову про проведення конкурсу на доставку пенсій та соціальних виплат в Україні. Після конкурсу, з 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним тільки для частини пенсіонерів. Зокрема, планується провести конкурсний відбір щодо виплати і доставки пенсій та грошової допомоги для операторів поштового зв'язку. Після конкурсу, з 1 вересня всіх пенсіонерів переведуть в уповноважений банк.
Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має проходити поступово і реалізовуватися як право, а не зобов'язання людей.