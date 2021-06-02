Закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів, - ОП

Законопроект про олігархів, внесений до Верховної Ради президентом України Володимиром Зеленським, передбачає обмеження терміну дії відповідного закону 10 роками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

В ОП підкреслили, що закон має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні.

Згідно з повідомленням, документ містить визначення так званих олігархів – осіб, які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

При цьому законопроєкт не порушує основоположних прав людей, які підпадають під визначення олігарха, а лише визначає коло цих осіб і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади. Він, зокрема, регламентуватиме зустрічі та інші взаємовідносини представників органів влади з особами, які володіють значними активами.

"Ініціювавши цей законопроект, Володимир Зеленський демонструє політичну волю до кардинальних змін у суспільно-політичному устрої України. Як свідчить досвід інших успішних країн, усунення монопольного становища низки обраних осіб дасть поштовх розвитку середнього класу та пришвидшить розвиток економіки", - заявляють в ОП.

Нагадуємо, Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради відповідний проєкт закону 2 червня і визначив його як невідкладний. Текст законопроєкту поки не опубліковано на сайті парламенту.