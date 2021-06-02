У Росії звинуватили в загостренні ситуації на Донбасі Україну
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Интерфакс.
"Ось все те загострення, яке відбулося в січні, лютому, березні, воно очевидно, що воно рукотворне, воно має свої причини і внутрішньополітичні, і зовнішньополітичні. Оскільки в тристоронній контактній групі, в "нормандському форматі" з політичних питань врегулювання конфлікту, Україна підійшла до краю, нічого відповісти", - сказав Козак.
На його думку, в лютому влада України "вирішила загострити ситуацію". "Тоді ж почалася розмова про те, що необхідно в "нормандський формат" залучити США, Велику Британію. Сьогодні в цій заяві Зеленського тепер весь ЄС. Тоді теж спостерігалося істотне падіння рейтингу правлячої політичної партії і самого Зеленського", - сказав він.
Козак також висловив думку, що переговори стосовно Донбасу як у контактній групі, так і політрадників президентів країн "нормандського формату" мають бути розсекречені.
"Ми вже давно домагаємося того, щоб і переговори в контактній групі, і переговори в "нормандському форматі" були максимально відкриті, щоб громадськість, і насамперед - громадяни України, які є основними бенефіціарами цих переговорів (...), щоб вони знали позицію всіх країн", - сказав заступник голови адміністрації президента РФ.
Козак вважає, що громадяни Росії, Німеччини і Франції також є "зацікавленими у врегулюванні безпосередніми учасниками" і також повинні знати зміст переговорів.
При цьому, зазначив він, Росії досі "не вдається пробити цю позицію".
"Українська сторона займає таку, на кшталт відомої хвороби - роздвоєння особистості, позицію: з одного боку, ми за сувору конфіденційність, але варто тільки двері закрити, виходять за двері і розповідають усім, незалежно від результатів переговорів", - заявив Козак.
Він зазначив, що українська сторона подає свою інтерпретацію того, що було на переговорах, тому українські громадяни "перебувають у невіданні, що відбулося насправді".
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