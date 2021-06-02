Яценюк про звинувачення Козака: "Тупа провокація і брехня в стилі Геббельса, яким захоплюється Путін"
Про це політик написав на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Путінський васал і друг Медведчука ФСБшник Козак заявив, що я в ряду з іншими особами сплачую за якусь продукцію Росії. Тупа провокація і брехня в стилі Геббельса, яким захоплюється Путін", - написав Яценюк.
Лідер "Народного фронту" перерахував, за що він платив насправді - "за кращих юристів, що виграли суди в російського "Газпрому" на близько 5 млрд доларів; за те, щоб відмовитись від газу російського "Газпрому" - і ми не купуємо його вже понад 2000 днів; за польоти регулярними рейсами до лідерів США і ЄС, щоб ввести санкції проти РФ".
Експрем'єр додав, що також підписував бюджет України, щоб платити українським воїнам, які захищають Україну від Росії; купувати озброєння для українських Збройних Сил; утримувати фахівців у владі, що вводили ембарго на російські товари і забороняли польоти до РФ; щоб ввести санкції проти РФ та накласти мораторій на виплату боргу Росії у розмірі 3 млрд доларів, які Путін дав Януковичу як хабар за непідписання Угоди про Асоціацію з ЄС.
Яценюк нагадав, що Кремль йому відплатив - через винесення рішення суду про моє заочне затримання та арешт начебто за вбивство 30 російських солдатів у Чечні та внесенням мене у список всіх можливих санкцій.
Яценюк також нагадав про "особисте для Путіна і Козака": "Заява про злочин Медведчука та рішення ВР про санкції проти його пропагандистської машини - справа "Народного фронту", який я очолюю".