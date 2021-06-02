Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький

Проєкт закону 5557 "Про основи національного спротиву", поданий президентом Володимиром Зеленським, вимагає суттєвих поправок та доопрацювання з урахуванням позиції громадськості та військових фахівців.

Про це йшлося на брифінгу щодо створення територіальної оборони в Україні, що відбувся у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

У брифінгу взяли участь ветеран, народний депутат Андрій Шараскін (фракція "Голос"), екс-заступник голови РНБО генерал Сергій Кривонос та засновникполку"Азов", лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький.

"Це законопроект, в першу чергу, не про територіальну оборону. Це законопроект про національний спротив, і те, що він доктринально прописаний - це чудово. Але національний спротив - це завжди питання в першу чергу окупованих територій. І навіть до нього є величезні претензії, тому що замість того, щоб залучити десятки тисяч людей, які досі активні, громадські,патріотичні організації, добровольчі формування, які продовжують воювати, - замість цього залучається Міністерство освіти", - заявив Білецький під час виступу.

За його словами, президентський законопроект жодним чином не вирішує питання зброї у підрозділах тероборони, а також порушує територіальний принцип формування таких підрозділів."Представник ТрО з області буде відправлятися в обласний центр, з нашими дорогами це іноді займає 4-6 годин, а потім буде стояти в черзі для видачі зброї. Це вже не організація швидкого реагування. Естонський Кайцеліт, аналог тероборони, почав отримувати артилерію. Естонська самооборона розвивається, отримує нові можливості. Водночас в Україні історія з теробороною стоїть на місці", - зазначив лідер "Нацкорпусу".

На думку Сергія Кривоноса, влада давно мала запустити створення системи тероборони, ухваливши законопроект 4504, зареєстрований в Раді ще в грудні минулого року."В квітні і березні Російська Федерація брязкала зброєю й накопичувала свої війська, шантажуючи військово-політичне керівництво нашої країни, залякуючи наш народ і світову спільноту. Якби процес створення територіальної оборони вже пішов, шляхом прийняття закону, який ми подавали, то значно менше було б питань до влади", – сказав генерал.