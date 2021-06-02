Заочно заарештували ексголову правління "Приватбанку" Дубілета

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього главу правління "Приватбанку" Олександра Дубілета. Його підозрюють у розтраті майже 137 млн ​​і 8,2 млрд грн коштів установи. Заочний арешт необхідний, щоб оголосити Дубілета в розшук.

Рішення ухвалив суддя Сергій Мойсак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання суду.

Запобіжний захід Дубілету-старшому призначили заочно "до моменту його фактичного затримання і доставки в місце кримінального провадження". Зараз Дубілет проживає в Ізраїлі.

Його адвокати на засіданні наполягали на тому, щоб їхній клієнт якимось чином брав участь у розгляді клопотання і говорили, що Дубілет не переховується, а просто живе в іншій країні. У разі повернення Дубілета в Україну його затримають, але не візьмуть відразу ж під варту, а доставлять до суду для обрання запобіжного заходу.

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Заочний арешт потрібен, щоб оголосити особу в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів вкладників "Приватбанку". За версією слідства, він розтратив 8,2 мільярда гривень і майже 137 мільйонів гривень.