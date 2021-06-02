Росія запросила Азарова і Царьова виступити в ООН. Україна, США, ЄС і ще низка країн обурені

Микола Азаров і Олег Царьов взяли участь у неформальному заході в форматі Аррія, яке організувало постійне представництво Росії при ООН.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Голос Америки".

Організований представництвом РФ при ООН захід називався "Обставини Майдану і їхні наслідки на Донбасі".

Серед спікерів були колишній прем'єр-міністр часів правління Віктора Януковича Микола Азаров, який перебуває під санкціями США, колишні депутати Олег Царьов, який також перебуває під санкціями ЄС, і Володимир Олійник. Крім цих одіозних представників влади Віктора Януковича в заході взяли участь британський фотограф Дін О`Браян і французька документалістка Анна-Лаура Боннель.

Захід бойкотували низка впливових країн-членів Ради Безпеки, зокрема, США, Велика Британія, Естонія і Норвегія. І навіть більшість країн, які взяли участь у заході, були послідовні у своїй підтримці України та її територіальної цілісності. Згодом вони опублікували заяви.

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"Російська Федерація провела в ООН неформальну зустріч за формулою Аррія для поширення неправдивого наративу про Україну і події, які відбулися в 2014 році. Ми шкодуємо про цю зумисну спробу відвернути увагу міжнародного співтовариства від дій Росії щодо дестабілізації ситуації, починаючи з 2014 року", - сказано в заяві ЄС.

У заяві США, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, Канади, Естонії, України та Грузії підкреслюється, що Росія запросила спікерів, які перебувають під санкціями держав-членів ООН за порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

"Революція гідності продемонструвала, як українці реалізували своє право на мирні зібрання, вимагаючи процвітаючої, демократичної і мирної України, відкидаючи вплив Москви. У відповідь Росія нахабно порушила міжнародні принципи, окупувавши Крим і почавши конфлікт на сході України, який триває до цього дня", - значиться в документі.

Останнім часом Росія намагається активно використовувати формат Аррія у своїх пропагандистських цілях. Вона просто спамить Раду Безпеки й інтернет-простір цими зустрічами, нав'язуючи свою пропаганду і порядок денний. На останньому аналогічному заході, який відбувся 5 травня, низка країн-членів Ради Безпеки виступили з жорсткими заявами про неприпустимість подібних дій з боку російського представництва.