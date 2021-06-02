Туреччина й надалі використовуватиме ракети С-400, але відмовиться від персоналу з Росії

Влада Туреччини заявила, що відправить назад російських ракетних експертів, які контролюють систему протиповітряної оборони С-400.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Заяви, які звучать до запланованої зустрічі президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та США Джо Байдена в кулуарах саміту НАТО в Брюсселі в середині червня, свідчать про готовність Анкари піти на компроміс щодо одного з елементів американських зауважень, - повідомляє Bloomberg. Вашингтон вважає, що Туреччина, союзник США в НАТО, повинна припинити присутність російського персоналу.

Однак міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, який заявив, що після від'їзду експертів система буде під контролем Туреччини, повторив, що Анкара не поступиться ширшим вимогам Вашингтона позбутися ракет, щоб зняти відповідні санкції США.



"Ракети С-400 будуть під нашим 100-процентним контролем. Ми відправили на навчання багатьох техніків. Російські військові експерти не залишатимуться в Туреччині", - заявив Чавушоглу під час візиту до Греції. Водночас очільник МЗС Туреччини відхилив американські заклики не активувати систему.



Глава турецької дипломатії сказав, що перед зустріччю лідерів Туреччини та США він зустрінеться з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном у Вашингтоні чи Анкарі.



І адміністрація Байдена, і Конгрес США зайняли тверду позицію щодо Туреччини, частково з приводу того, що вона придбала російські ракети С-400, які, за словами Вашингтона, можуть збирати інформацію про військовий потенціал Заходу, включаючи американський оборонний концерн Lockheed Martin Corp.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Москва і Анкара досягли принципової згоди про поставку другої партії зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини.

Поставки першої партії С-400 для Анкари почалися в липні 2019 року. Сума контракту становила $ 2,5 млрд.