Порядок денний зустрічі Байдена з Путіним включає обговорення агресивних дій РФ проти України, - Псакі

Агресія Росії проти України залишається в переліку основних питань у порядку денному президента США Джо Байдена щодо його зустрічі в Женеві з кремлівським лідером.

Про це заявила під час брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Існує цілий список тем, які ми маємо обговорити під час цієї зустрічі – ми дамо більше про це, очевидно, за кілька днів до зустрічі", - зауважила речниця Білого дому.

Водночас вона уточнила, що наразі порядок денний американської сторони, зокрема, включає: кібератаки проти США з території Росії, використання програм-вимагачів та приховування кримінальних угруповань у Росії, "агресивні дії РФ проти України", а також сфери, у яких можуть співпрацювати США та Україна.

Нагадаємо, саміт за участі президентів США і Росії заплановано на 16 червня в Женеві.

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