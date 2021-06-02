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Порядок денний зустрічі Байдена з Путіним включає обговорення агресивних дій РФ проти України, - Псакі

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Порядок денний зустрічі Байдена з Путіним включає обговорення агресивних дій РФ проти України, - Псакі
Агресія Росії проти України залишається в переліку основних питань у порядку денному президента США Джо Байдена щодо його зустрічі в Женеві з кремлівським лідером.

Про це заявила під час брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Існує цілий список тем, які ми маємо обговорити під час цієї зустрічі – ми дамо більше про це, очевидно, за кілька днів до зустрічі", - зауважила речниця Білого дому.

Водночас вона уточнила, що наразі порядок денний американської сторони, зокрема, включає: кібератаки проти США з території Росії, використання програм-вимагачів та приховування кримінальних угруповань у Росії, "агресивні дії РФ проти України", а також сфери, у яких можуть співпрацювати США та Україна.

Нагадаємо, саміт за участі президентів США і Росії заплановано на 16 червня в Женеві.

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Байден не сцарь, а Конгресс не палата бояр. Так что разберутся, очень уж тупин со штурмом Капитолия и хакерскими атаками по-тупому засветился. Вопрос в другом: тупин на встречу поедет в скафандре или мобильный бункер соорудит?
  • NonCFist
    Это больше смахивает на фантазии для самоуспокоения.
  • Александр b9c4d8fd
    Щось мені підказує, що путінхуйло буде і далі накручувати пружину злочинів. А Байден... Він не Світлої пам'яті Маккейн, на жаль, а демократи - вони і ж демократи. І дай Боже помилитися - після цієї зустрічі для України в коротко і середнє строковій перспективі все стане набагато гірше. Та ще і з таким керівництвом, прости Господи...
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