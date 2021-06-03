Євросоюз, США, Велика Британія і ще низка країн в ООН закликали Росію припинити агресію проти України та окупацію Криму
Про це йдеться в їх спільній заяві про зустріч за формулою Арріі, організованою Росією, під назвою "Про обставини Майдану і його наслідки на Донбасі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter представництва України в ООН.
"Російська Федерація провела сьогодні в ООН неформальну зустріч за формулою Арріі, щоб знову просунути неправдиву розповідь про Україну і події, що сталися в 2014 році. Ми шкодуємо про цю навмисну спробу відвернути увагу міжнародного співтовариства від зусиль Росії щодо дестабілізації з 2014 року", - говориться в повідомленні, опублікованому 2 червня делегацією Європейського союзу в ООН.
Країни вкотрк підтвердили свою підтримку суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах.
"Ми закликаємо Росію негайно припинити агресію проти України та окупацію Криму, а також кричущі порушення прав людини, які вона здійснює по відношенню до населення Криму. Ми закликаємо Росію виконати свої Мінські зобов'язання, включаючи негайне і всеосяжне припинення вогню і виведення її військ і техніки з території України", - сказано в повідомленні.