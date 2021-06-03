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Євросоюз, США, Велика Британія і ще низка країн в ООН закликали Росію припинити агресію проти України та окупацію Криму

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Євросоюз, США, Велика Британія і ще низка країн в ООН закликали Росію припинити агресію проти України та окупацію Криму
Країни ЄС, США, Велика Британія, Північна Македонія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, Чорногорія та Албанія, а також Республіка Молдова, Україна і Грузія закликали Росію припинити агресію проти України та порушення прав людини в Криму.

Про це йдеться в їх спільній заяві про зустріч за формулою Арріі, організованою Росією, під назвою "Про обставини Майдану і його наслідки на Донбасі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter представництва України в ООН.

"Російська Федерація провела сьогодні в ООН неформальну зустріч за формулою Арріі, щоб знову просунути неправдиву розповідь про Україну і події, що сталися в 2014 році. Ми шкодуємо про цю навмисну ​​спробу відвернути увагу міжнародного співтовариства від зусиль Росії щодо дестабілізації з 2014 року", - говориться в повідомленні, опублікованому 2 червня делегацією Європейського союзу в ООН.

Країни вкотрк підтвердили свою підтримку суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах.

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"Ми закликаємо Росію негайно припинити агресію проти України та окупацію Криму, а також кричущі порушення прав людини, які вона здійснює по відношенню до населення Криму. Ми закликаємо Росію виконати свої Мінські зобов'язання, включаючи негайне і всеосяжне припинення вогню і виведення її військ і техніки з території України", - сказано в повідомленні.

Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Топот слышите? То кацапы побежали возвращать обратно Крым и выводить войска с ОТСОСа.
  • Bill Pecos
    В который раз призвали ? Я уже сбился со счету . Делать то что нибудь реальное когда будете ?
  • Miko R 798886a8
    Польська преса все більше і гостріше критикує Байдена.
    Нижче - переклад однієї з публікацій.

    Байден разочаровал Польшу? Экс-глава МИД заговорил о Путине

    Конфликт на линии Варшава-Минск-Москва нарастает. Вопрос о возможной поддержке Польши со стороны США в программе "WP Newsroom" прокомментировал бывший министр иностранных дел Витольд Ващиковски. - Американцы могут это сделать, оказав давление на Путина. Но у нас удивительная ситуация: до того, как он начал разговаривать с Путиным, Байден уже уступает ему в дискуссиях по разоружению и «Северному потоку-2», - оценил депутат ПиС. - Мы имеем дело с неким наивным мышлением американцев, которые самой большой угрозой считают китайцев. (...) А ведь Путин совершенно не заинтересован в том, чтобы помогать американцам конкурировать с Китаем, - пояснил бывший глава МИД. Политик также обратил внимание на работу новой администрации Белого дома. - Опять же, другой американский президент заметил какую-то "демократическую душу" в глазах президента Путина и надеялся на некоторую "перезагрузку". Очевидно, что сейчас пришли люди из "мозговых центров" теперь уже демократов и говорят, что нужно "дать шанс", что "демократизацию России нельзя аннулировать"... Вероятно, и этот, и следующий президент тоже просто "сгорит" [потерпит фиаско в этом вопросе, разочаруется в России] через некоторое время, - заключил Ващиковский.
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