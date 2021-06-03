Зеленський затвердив положення про Раду Фонду Президента України, тепер він може почати роботу

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 223/2021 "Про деякі питання підтримки розвитку освіти, науки і спорту", яким затвердив Положення про Раду Фонду Президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту.

Цей документ дозволить запустити роботу Фонду, створеного в 2019 році, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"Основним завданням функціонування Фонду та Ради Фонду є підтримка молоді для здобуття нею сучасної конкурентоспроможної освіти, стажування та проведення досліджень у наукових установах України та за кордоном", – зазначила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська.

За її словами, кошти з цього Фонду спрямовуватимуться, зокрема, на залучення висококваліфікованих викладачів для навчання українських студентів у пріоритетних галузях, адже в Україні є деякі нові сфери, у яких бракує науковців, і напрями, де потрібно підсилити рівень підготовки фахівців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив створення науково-освітньої платформи, що готує фахівців у галузі новітніх технологій

Діяльність Фонду покликана розв'язати ці питання й допомогти створити в Україні наукові школи з тих напрямів, у яких сьогодні недостатньо досліджень, підготувати якісних фахівців за кордоном, щоб вони, працюючи в Україні, розвивали науку й технології та передавали свої знання.

Не менше значення для розвитку молоді мають заохочувальні виплати. Зокрема, з коштів Фонду виплачуватимуть премії для відзначення досягнень українських спортсменів, заохочення молоді до участі у спорті та підтримки тренерської діяльності. Крім того, цим указом запроваджено фінансування з Фонду премій для учасників ЗНО, які отримали найвищі результати, та переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад.

Розпорядником коштів Фонду є Міністерство освіти і науки України.

Також цим указом утворено Раду Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Це дорадчий орган при Президентові України. Її члени працюватимуть на громадських засадах. В основу їхньої діяльності покладено принципи демократичності та прозорості ухвалення рішень, інноваційності та самоврядності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Будівництво президентського Університету майбутнього на території ВДНГ у Києві коштуватиме 7,2 млрд грн, - Шкарлет. ВIДЕО

За словами заступниці керівника Офісу Президента, на новостворену Раду Фонду покладаються завдання щодо визначення пріоритетних спеціальностей, переліку закладів для продовження навчання і стажування та прозорого відбору стипендіатів і конкурсантів серед кандидатів, які подаватимуться на розгляд Ради Фонду.

Членами Ради мають бути фахівці з досвідом роботи у сфері освіти, науки та спорту, які мають бездоганну репутацію та високий суспільний авторитет.

"Підтримка талановитої молоді та підвищення рівня освіти й науки серед молодих науковців, розвиток вітчизняного спорту є важливим пріоритетом для Президента України й запорукою економічного розвитку держави", - наголошується в повідомленні.